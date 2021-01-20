В Центре Гамалеи оценили возможность применения «Спутника V» беременными
- АГН «Москва»
По его словам, «вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью».
«Поэтому, в общем-то, нет никаких ограничений в отношении беременных. Что касается исследований — проводилось ли такое исследование в человеческой популяции — конечно же, не проводилось. То, о чём я говорю, — это данные, которые получаются на животных, поэтому в этом отношении вакцина показала себя и зарекомендовала очень хорошо», — цитирует РИА Новости Логунова.
При этом он порекомендовал планировать зачатие ребенка через два-три месяца после вакцинации.
Также Логунов заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.
В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».