В Центре Гамалеи оценили возможность применения «Спутника V» беременными

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Заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов оценил возможность применения этой вакцины беременными.
В Центре Гамалеи оценили возможность применения «Спутника V» беременными
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По его словам, «вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью».

«Поэтому, в общем-то, нет никаких ограничений в отношении беременных. Что касается исследований — проводилось ли такое исследование в человеческой популяции — конечно же, не проводилось. То, о чём я говорю, — это данные, которые получаются на животных, поэтому в этом отношении вакцина показала себя и зарекомендовала очень хорошо», — цитирует РИА Новости Логунова.

При этом он порекомендовал планировать зачатие ребенка через два-три месяца после вакцинации.

Также Логунов заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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