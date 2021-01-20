Исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года

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Заместитель директора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.
Исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года», — цитирует его ТАСС.

В конце ноября 2020 года генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал о планах по клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 на детях.

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