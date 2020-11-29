В «Векторе» рассказали о планах клинических испытаний вакцины от COVID-19 на детях

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Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал о планах клинических испытаний вакцины от COVID-19 на детях.
В «Векторе» рассказали о планах клинических испытаний вакцины от COVID-19 на детях
  • AFP

«Первое клиническое исследование вакцины проводится на детях возраста от 14 до 17 лет», — цитирует ТАСС Максютова.

Он сообщил, что «если оно проходит успешно, то переходят на следующий возраст — с понижением».

«И так последовательно [пройдут] шесть клинических исследований, пока мы не дойдём до младенцев возраста до 6 месяцев», — добавил директор центра.

Ранее в центре «Вектор» рассказали, что массовая вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» стартует в 2021 году. Там отметили, что на существующем оборудовании будут производить до 5 млн доз вакцины ежегодно, однако объём может быть увеличен

Как подчёркивали в Кремле, процесс будет поэтапным — с учётом географии страны и «особенностей хранения субстанций».

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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