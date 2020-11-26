Песков заявил, что вакцинация от коронавируса будет поэтапной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет поэтапной.

«Точную дату вам не могу сказать», — ответил Песков на вопрос о старте массовой вакцинации.

При этом он заявил, что это «уже должно начаться до Нового года, ожидания такие».

Пресс-секретарь отметил, что вакцинация будет поэтапной — с учётом географии России и «особенностей хранения субстанций различных».

Песков пояснил, что «задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих».

«Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.

Согласно данным оперштаба на 26 ноября, в России за сутки выявили 25 487 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 2 187 990 пациентов с COVID-19.