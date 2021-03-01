Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»

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В России планируется завершить к середине марта первую фазу клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия «Мир-19».
Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»
  • Reuters

Об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования — всё уже закончено было, вся доклиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты. Но с учётом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», — сказала она в эфире «России 24».

Скворцова пояснила, что препарат безопасен для человека: он не влияет на его геном и иммунитет.

«Но при этом высокоэффективно поражает вирус (в экспериментах на животных в 10 тыс. раз снижается вирусоносительство), кроме того, предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — рассказала глава ведомства.

В конце декабря 2020 года ФМБА получило разрешение на проведение клинического исследования лекарственного препарата для лечения COVID-19.

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