Pfizer и BioNTech проведут испытания третьей дозы вакцины от COVID-19

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Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая компания BioNTech оценят эффективность и безопасность третьей дозы собственной вакцины от коронавируса, введя её участникам первой фазы испытаний в США, получившим два укола от полугода до 12 месяцев назад.
Pfizer и BioNTech проведут испытания третьей дозы вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что начали оценку безопасности и иммуногенности третьей дозы вакцины от COVID-19 BNT162b2, чтобы определить эффект бустера иммунитета против COVID-19, вызванного уже циркулирующими и потенциально новыми вариантами SARS-CoV-2», — говорится в пресс-релизе американской компании.

Производители рассчитывают, что новое исследование поможет оценить эффективность вакцины против новых мутаций коронавируса.

В испытаниях примут участие не менее 144 участников в двух возрастных группах — от 18 до 55 лет и от 65 до 85.

Их состояние будет оцениваться непосредственно во время получения третьей дозы вакцины, спустя неделю и спустя месяц после прививки, а затем на протяжении двух лет.

В конце декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам разрешило использовать на территории Евросоюза вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет.

Производители заявили о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.

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