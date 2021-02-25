Pfizer и BioNTech проведут испытания третьей дозы вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая компания BioNTech оценят эффективность и безопасность третьей дозы собственной вакцины от коронавируса, введя её участникам первой фазы испытаний в США, получившим два укола от полугода до 12 месяцев назад.

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что начали оценку безопасности и иммуногенности третьей дозы вакцины от COVID-19 BNT162b2, чтобы определить эффект бустера иммунитета против COVID-19, вызванного уже циркулирующими и потенциально новыми вариантами SARS-CoV-2», — говорится в пресс-релизе американской компании.

Производители рассчитывают, что новое исследование поможет оценить эффективность вакцины против новых мутаций коронавируса.

В испытаниях примут участие не менее 144 участников в двух возрастных группах — от 18 до 55 лет и от 65 до 85.

Их состояние будет оцениваться непосредственно во время получения третьей дозы вакцины, спустя неделю и спустя месяц после прививки, а затем на протяжении двух лет.

В конце декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам разрешило использовать на территории Евросоюза вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет.

Производители заявили о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.