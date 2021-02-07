Bloomberg: обнаружена связь между лечением плазмой и мутацией COVID-19

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Учёные из Великобритании назвали среди причин мутации вируса SARS-CoV-2 переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой, сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на исследование в журнале Nature.

Отмечается, что профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, считает, что плазма с антителами может повлиять на вирус достаточно, привести его к мутации.

По его словам, когда вирус продолжительное время находится в организме, он учится бороться с иммунной системой.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что источником мутации коронавируса являются пациенты, у которых отмечается долгое течение заболевания.

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