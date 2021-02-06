Инфекционист рассказал об источнике мутации коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что источником мутации коронавируса являются пациенты, у которых отмечается долгое течение заболевания.

Об этом информирует РИА Новости.

Тимаков рассказал, что «пока есть несколько случаев длительного течения коронавируса — около трёх месяцев» у людей с иммунодефицитным состоянием.

«Эти же, кстати, люди являются источником мутации коронавирусной инфекции, потому что у них долго коронавирус обходит иммунные различные процессы в организме и выживает тот, который обойдёт все ловушки», — заявил он.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.