В СамГМУ разработали уникальную методику для диагностики и восстановления слуха

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Аппаратно-программный комплекс (АПК) для диагностики и реабилитации пространственного и речевого слуха с использованием сценариев виртуальной реальности разработали в СамГМУ.
В СамГМУ разработали уникальную методику для диагностики и восстановления слуха
  • © samsmu.ru

Как передаёт sova.info, с помощью новой разработки можно проводить диагностику тугоухости и других повреждений слуха, тренировать его, а также настраивать слуховые аппараты индивидуально для каждого пациента.

Проблемы со слухом могут быть одним из осложнений COVID-19. Аппаратно-программный комплекс призван помочь пациентам при восстановлении.

Ранее руководитель службы Роспатент Григорий Ивлиев заявил, что учреждение выдало российским изобретателям 55 патентов на производство средств против коронавирусной инфекции COVID-19.

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