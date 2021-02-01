В СамГМУ разработали уникальную методику для диагностики и восстановления слуха

Аппаратно-программный комплекс (АПК) для диагностики и реабилитации пространственного и речевого слуха с использованием сценариев виртуальной реальности разработали в СамГМУ.

Как передаёт sova.info, с помощью новой разработки можно проводить диагностику тугоухости и других повреждений слуха, тренировать его, а также настраивать слуховые аппараты индивидуально для каждого пациента.

Проблемы со слухом могут быть одним из осложнений COVID-19. Аппаратно-программный комплекс призван помочь пациентам при восстановлении.

Ранее руководитель службы Роспатент Григорий Ивлиев заявил, что учреждение выдало российским изобретателям 55 патентов на производство средств против коронавирусной инфекции COVID-19.