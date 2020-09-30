Роспатент одобрил более 50 изобретений для борьбы с COVID-19

Роспатент выдал российским изобретателям 55 патентов на производство средств против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил руководитель службы Григорий Ивлиев.

«Российские изобретатели с начала пандемии подали около 300 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано свыше 55 патентов», — приводит РИА Новости его слова.

Ивлиев отметил, что около 20 заявок были отклонены из-за отсутствия новизны и выявленных нарушений.

«Остальные заявки прорабатываются. Заявки на изобретения для борьбы с коронавирусом рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 22 дней», — заявил он.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19.