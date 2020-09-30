Центр «Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора получил патенты на созданную им вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Федеральный институт промышленной собственности.
Центр «Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса
  • РИА Новости

«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определённый модифицированный фрагмент вируса», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что учёные «Вектора» на основе синтетических пептидных антигенов вируса разработали вакцину, которая вызывает иммунную реакцию против COVID-19.

30 сентября центр «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от коронавируса.

Регистрацию вакцины «Вектора» планируют завершить к 15 октября.

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