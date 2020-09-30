Центр «Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса
- РИА Новости
«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определённый модифицированный фрагмент вируса», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что учёные «Вектора» на основе синтетических пептидных антигенов вируса разработали вакцину, которая вызывает иммунную реакцию против COVID-19.
30 сентября центр «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от коронавируса.
Регистрацию вакцины «Вектора» планируют завершить к 15 октября.