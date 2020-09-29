Центр «Вектор» сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса

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Центр «Вектор» уже сдал документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции, проверка препарата займёт около трёх недель. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.
Центр «Вектор» сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«На регистрацию мы планируем вакцину «Вектора». Они документы уже сдали. Сейчас клинические исследования, они заканчивают оформление и сдают препарат на фармэкспертизу. То есть с учётом проведения экспертизы лекарственного препарата это до трёх недель», — рассказал министр.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что стадия клинических исследований вакцины центра «Вектор» завершится в конце сентября

В ведомстве отмечали, что регистрацию вакцины «Вектора» планируют завершить к 15 октября.

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