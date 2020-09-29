Центр «Вектор» сдал документы на регистрацию вакцины от коронавируса

Центр «Вектор» уже сдал документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции, проверка препарата займёт около трёх недель. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

«На регистрацию мы планируем вакцину «Вектора». Они документы уже сдали. Сейчас клинические исследования, они заканчивают оформление и сдают препарат на фармэкспертизу. То есть с учётом проведения экспертизы лекарственного препарата это до трёх недель», — рассказал министр.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что стадия клинических исследований вакцины центра «Вектор» завершится в конце сентября.

В ведомстве отмечали, что регистрацию вакцины «Вектора» планируют завершить к 15 октября.