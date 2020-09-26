Попова рассказала о клинических испытаниях вакцины центра «Вектор»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стадия клинических исследований вакцины центра «Вектор» от коронавирусной инфекции COVID-19 завершится в конце сентября.

Об этом она заявила в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«28—30 сентября завершается стадия клинических исследований», — цитирует её Интерфакс.

По словам Поповой, исследования проходят успешно, ни у кого из добровольцев нет температуры или каких-либо проявлений после вакцинации.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что третий этап исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», может начаться в октябре.