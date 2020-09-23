Третий этап исследования вакцины центра «Вектор» могут начать в октябре

Третий этап исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», может начаться в октябре, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Дата начала третьего этапа будет зависеть от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину «ЭпиВакКорона». Ориентировочно в конце октября», — заявили там.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что производством второй российской вакцины от коронавирусной инфекции займётся компания «Биокад».

По словам министра, предприятие «в полном контакте» работало с центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», который разрабатывает вакцину.