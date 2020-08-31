Назван производитель второй российской вакцины от коронавируса

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что производством второй российской вакцины от коронавирусной инфекции займётся компания «Биокад».
Назван производитель второй российской вакцины от коронавируса
  • © REUTERS/Anton Vaganov

«Предприятие изначально было определено как партнёр — компания «Биокад», гендиректор — Дмитрий Морозов», — цитирует его Интерфакс.

По словам министра, предприятие «в полном контакте» работало с центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», который разрабатывает вакцину.

В связи с этим, отметил Мантуров, «логично было бы продолжать и освоение серийного выпуска вакцины».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая «Вектором», должна появиться в сентябре.

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