Учёные сообщили о потенциально эффективном лекарстве от коронавируса
- РИА Новости
«Полученные нами результаты говорят о том, что плитидепсин является перспективным кандидатом для лечения COVID-19», — говорится в статье в журнале Science.
Отмечается, что исследования проводились «в пробирке» и на животных.
Испытания препарата на мышах продемонстрировали снижение темпов размножения вируса в лёгких.
Ранее главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы №1 Светлана Сметанина рассказала о методах профилактики COVID-19.