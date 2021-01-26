Учёные сообщили о потенциально эффективном лекарстве от коронавируса

Препарат плитидепсин производства испанской компании PharmaMar продемонстрировал эффективность в борьбе с коронавирусом в ходе доклинических испытаний.

«Полученные нами результаты говорят о том, что плитидепсин является перспективным кандидатом для лечения COVID-19», — говорится в статье в журнале Science.

Отмечается, что исследования проводились «в пробирке» и на животных.

Испытания препарата на мышах продемонстрировали снижение темпов размножения вируса в лёгких.

Ранее главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы, главврач Инфекционной больницы №1 Светлана Сметанина рассказала о методах профилактики COVID-19.