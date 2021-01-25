Минздрав: беременные женщины чаще болеют коронавирусом

Заболеваемость новым коронавирусом у беременных женщин встречается чаще, чем в популяции, следует из методических рекомендаций российского Минздрава.

«В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции», — говорится в рекомендациях.

Течение заболевания у беременных схожее с остальными, часты бессимптомные случаи.

Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов оценил возможность применения этой вакцины беременными.