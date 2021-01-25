Минздрав: беременные женщины чаще болеют коронавирусом
«В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных НКИ COVID-19 значительно выше, чем в популяции», — говорится в рекомендациях.
Течение заболевания у беременных схожее с остальными, часты бессимптомные случаи.
Ранее заместитель директора Центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов оценил возможность применения этой вакцины беременными.