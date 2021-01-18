Кардиолог рассказал о причинах учащённого сердцебиения

Кардиолог, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Кремнев рассказал о причинах учащённого сердцебиения.

«Это могут быть заболевания, связанные с нервной системой, с эндокринной системой — щитовидной железой. Если у человека есть стенокардия, ишемическая болезнь сердца, то частый пульс может говорить, например, о сердечной недостаточности», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, если сердце здорово, то можно давать адекватные физические нагрузки, а если нет, то необходимо понять, в чём проблема.

Кремнев также напомнил, что гипертоническая болезнь в 75% случаев является причиной сердечной недостаточности.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава академик Сергей Бойцов в беседе с НТВ оценил возможное влияние COVID-19 на здоровье больных гипертонией.