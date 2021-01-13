Найден определяющий тяжесть коронавируса фактор
- РИА Новости
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell.
Было установлено, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона.
Отмечается, что MDA-5 — это «иммунный полицейский», который осуществляет слежку за COVID-19.
Также сообщается, что благодаря исследованию в будущем тяжёлых случаев заболевания коронавирусом можно будет избежать.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.