Врач рассказал о тяжёлых последствиях после лёгкого течения COVID-19

Врач Коити Хирахата из токийской Hirahata Сlinic рассказал, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме, могут в дальнейшем развиваться тяжёлые последствия заболевания.

«У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий... подавляющее большинство (80,69%. — RT) — это молодые люди до 40—50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее лёгким, даёт более тяжёлые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжёлым последствиям», — цитирует его РИА Новости.

Среди наиболее часто встречающихся симптомов у таких пациентов впоследствии оказываются слабость, депрессивное состояние или подавленность, головная боль, боли во всём теле, затруднённое дыхание, сердцебиение, бессонница, отсутствие аппетита, обоняния и вкусовых ощущений, выпадение волос, а также «туман в голове», который сопровождается неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль.

Врач предупредил, что такие последствия могут со временем ослабнуть, однако не пройдут бесследно. При этом слабость может остаться, добавил Хирахата.

По его словам, среди пациентов, переболевших коронавирусом, наиболее распространённым последствием становится синдром хронической усталости, или миалгический энцефаломиелит.

«Важным ключом к распознаванию этого заболевания является время проявления усталости после движения. Если это происходит не сразу после движения, то, чем больше такой человек старается двигаться, тем больше риск осложнений, потери способности двигаться и превращения в лежачего больного... Из 378 человек из базы данных потеряли способность работать и учиться и стали лежачими больными 114 человек», — отметил врач.

В то же время тем пациентам, у которых усталость проявляется сразу после движения, будет легче восстановиться. Хирахата советует им во время движения принимать аминокислоты BCAA.

Среди 114 ставших лежачими после перенесённого коронавируса — большинство женщины в возрасте от 40 до 50 лет, но есть и девять детей.

Врач отмечает, что, как правило, последствия коронавируса проявляются сразу или в течение двух месяцев после болезни

«Если вы заболели коронавирусом, старайтесь как можно меньше двигаться... И два месяца после выздоровления тоже надо как можно меньше двигаться и как можно больше сократить нагрузки, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала сама болезнь», — рекомендует врач.

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