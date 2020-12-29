Инфекционист рассказал о последствиях COVID-19
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«Что касается долговременных осложнений перенесённой коронавирусной инфекции, могу сказать, что вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как отметил Жемчугов, нервная система очень чувствительна, могут повреждаться слух, обоняние, осязание.
По мнению эксперта, исход зависит от того, какие слабые места были у человека до болезни.
Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.