Биолог высказалась об устойчивости антител к «британскому» штамму COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что обнаружение нового штамма COVID-19 «имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну», по её словам, «они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения».

«Они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезёт. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — цитирует РИА Новости Баранову.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавируса.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.