Биолог высказалась об устойчивости антител к «британскому» штамму COVID-19
«Они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезёт. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — цитирует РИА Новости Баранову.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавируса.
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.
Также врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.