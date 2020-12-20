Названы люди с предрасположенностью к тяжёлой форме COVID-19

У людей с предрасположенностью к тромбообразованию заболевание коронавирусом может протекать особенно тяжело, заявил сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются», — цитирует радио Sputnik Демурова.

Он отметил, что если у пациента уже был инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то коронавирус повышает риск новых.

Эксперт предостерёг от самолечения разжижающими кровь препаратами без назначения врача.

Ранее учёные из Массачусетского технологического института установили, что фрагменты генома коронавируса обладают способностью включатся в геном человека.