Названа необычная особенность коронавируса
Данные материалы учёных опубликованы на портале bioRxiv.
Отмечается, что схожая особенность наблюдается у вируса ВИЧ.
На данный момент не известно, на какой период времени COVID-19 способен внедрятся в клетки человека.
Данное открытие объясняет такие случаи, когда уже переболевшие люди получают положительный ПЦР-тест на заболевание.
Ранее главный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса, который выявлен в Великобритании, распространяется быстрыми темпами.