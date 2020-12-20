Названа необычная особенность коронавируса

Учёные из Массачусетского технологического института установили, что фрагменты генома коронавируса обладают способностью включатся в геном человека.

Данные материалы учёных опубликованы на портале bioRxiv.

Отмечается, что схожая особенность наблюдается у вируса ВИЧ.

На данный момент не известно, на какой период времени COVID-19 способен внедрятся в клетки человека.

Данное открытие объясняет такие случаи, когда уже переболевшие люди получают положительный ПЦР-тест на заболевание.

Ранее главный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса, который выявлен в Великобритании, распространяется быстрыми темпами.