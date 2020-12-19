Учёные предупредили о быстром распространении нового коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в заявлении Уитти.
Отмечается, что на юго-востоке Англии быстро выросло число инфицирований коронавирусом.
При этом консультационный совет по респираторным вирусным угрозам рекомендовал жителям соблюдать осторожность.
«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания», — приводит РИА Новости заявление главного врача Англии.
Также он заявил, что проводятся исследования касательно смертности от нового типа вируса.
Ранее в Минздраве ЮАР заявили, что в стране отмечена новая разновидность коронавирусной инфекции COVID-19, которая распространяется быстрее.