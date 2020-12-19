Учёные предупредили о быстром распространении нового коронавируса

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Главный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что новый тип коронавируса, который выявлен в Великобритании, распространяется быстрыми темпами.
Учёные предупредили о быстром распространении нового коронавируса
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении Уитти.

Отмечается, что на юго-востоке Англии быстро выросло число инфицирований коронавирусом.

При этом консультационный совет по респираторным вирусным угрозам рекомендовал жителям соблюдать осторожность.

«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания», — приводит РИА Новости заявление главного врача Англии.

Также он заявил, что проводятся исследования касательно смертности от нового типа вируса.

Ранее в Минздраве ЮАР заявили, что в стране отмечена новая разновидность коронавирусной инфекции COVID-19, которая распространяется быстрее.

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