«Вектор» сообщил о схожих с COVID-19 и неопасных людям коронавирусах

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Директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» рассказал, что обнаружены коронавирусы, почти схожие с SARS-CoV-2, однако не представляющие опасность для человека.
«Вектор» сообщил о схожих с COVID-19 и неопасных людям коронавирусах
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Он рассказал, что анализ всех геномов новой коронавирусной инфекции показывает, что она появилась вследствие «классической вирусной эволюции в природе».

«Подтверждением этому (что вирус является природным) также являются найденные в последнее время коронавирусы, которые не заражают человека, но которые циркулируют в природе, которые отличаются от нового коронавируса не более чем на 1%», — цитирует Максютова РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться.

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