Генетическую предрасположенность связали с риском тяжёлого COVID-19

Генетически ослабленный иммунитет может повысить риск развития тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

«Таких людей с генетически ослабленным иммунитетом в популяции примерно 3—5%, независимо от наличия у них диабета или ожирения», — цитирует её Lenta.ru.

По словам биолога, у таких людей возрастает риск тяжёлого течения коронавируса, в частности развития цитокинового шторма.

Она рассказала, что в обычных лабораториях экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК) выполнить затруднительно, однако оно позволит генетику оценить риски тяжёлого течения COVID-19.

«Анализируя её (последовательность ДНК. — RT), можно сделать заключение о предрасположенностях к тем или иным патологиям», — пояснила Баранова.

Ранее она также сообщила, что у 70% переболевших COVID-19 в умеренной и лёгкой форме наблюдаются патологии печени и поджелудочной железы, которые могут привести к преждевременному старению.