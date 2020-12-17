Председатель Китая Си Цзиньпин оценил миссию «Чанъэ-5».

«Я, узнав новость о полном успехе миссии "Чанъэ-5", от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия. Миссия «Чанъэ-5» была для нашей страны самой сложной, мы впервые выполнили задачу по доставке образцов с другого небесного тела», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

По его словам, «это огромное достижение новой государственной системы знаменует собой большой шаг вперед для космонавтики Китая».

13 декабря «Чанъэ-5» приступил к фазе возвращения на Землю.

16 декабря сообщалось, что капсула китайского возвращаемого аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта приземлилась на территории Китая спустя 23 дня после начала миссии.

Прилунение китайского аппарата состоялось 1 декабря. В «Роскосмосе» отметили, что для космической программы КНР это событие является историческим.