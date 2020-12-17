Си Цзиньпин оценил миссию «Чанъэ-5»

Короткая ссылка
Председатель Китая Си Цзиньпин оценил миссию «Чанъэ-5».
Си Цзиньпин оценил миссию «Чанъэ-5»
  • Reuters

«Я, узнав новость о полном успехе миссии "Чанъэ-5", от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия. Миссия «Чанъэ-5» была для нашей страны самой сложной, мы впервые выполнили задачу по доставке образцов с другого небесного тела», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

По его словам, «это огромное достижение новой государственной системы знаменует собой большой шаг вперед для космонавтики Китая».

13 декабря «Чанъэ-5» приступил к фазе возвращения на Землю.

16 декабря сообщалось, что капсула китайского возвращаемого аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта приземлилась на территории Китая спустя 23 дня после начала миссии.

Прилунение китайского аппарата состоялось 1 декабря. В «Роскосмосе» отметили, что для космической программы КНР это событие является историческим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить