Си Цзиньпин оценил миссию «Чанъэ-5»
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«Я, узнав новость о полном успехе миссии "Чанъэ-5", от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия. Миссия «Чанъэ-5» была для нашей страны самой сложной, мы впервые выполнили задачу по доставке образцов с другого небесного тела», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.
По его словам, «это огромное достижение новой государственной системы знаменует собой большой шаг вперед для космонавтики Китая».
13 декабря «Чанъэ-5» приступил к фазе возвращения на Землю.
16 декабря сообщалось, что капсула китайского возвращаемого аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта приземлилась на территории Китая спустя 23 дня после начала миссии.
Прилунение китайского аппарата состоялось 1 декабря. В «Роскосмосе» отметили, что для космической программы КНР это событие является историческим.