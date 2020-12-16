Капсула лунной миссии Китая «Чанъэ-5» успешно приземлилась

Капсула китайского возвращаемого аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта приземлилась на территории Китая спустя 23 дня после начала миссии.

Как сообщает China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление, капсула приземлилась на севере страны в районе Сизиванг (Внутренняя Монголия).

Специалисты исследуют капсулу, после чего доставят её в Пекин, где техники извлекут контейнер с образцами лунного грунта.

Успешная посадка капсулы завершила первую за 40 лет китайскую миссию по доставке образцов грунта с Луны на Землю. Кроме Китая, подобные экспедиции проводили Советский Союз и США.

13 декабря «Чанъэ-5» приступил к фазе возвращения на Землю.

Прилунение китайского аппарата состоялось 1 декабря. В «Роскосмосе» отметили, что для космической программы КНР это событие является историческим.