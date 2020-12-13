Вирусолог оценил данные о нейтрализации коронавируса зубными пастами

Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.

«Я это видел, читал... Если действительно это имеет место, так это очень хорошо. Конечно, ни в коем случае чистка зубов не может заменить все меры предосторожности. Обязательно нужно быть достаточно дисциплинированным: серьёзно относиться ко всем-всем рекомендациям... Я имею в виду масочно-перчаточный режим — это раз, во-вторых, дистанционная политика, где 1,5 м желательно друг от друга, — безусловно», — рассказал Зуев.

Он отметил, что коронавирус оказался очень контагиозным или, «попросту говоря, липучим».

«Поэтому нам нужно пережить эту пандемию: ей нужно противопоставить хорошую иммунную прослойку населения. Конечно, сейчас и медики, и химики... стараются найти какие-то противовирусные средства, и если они что-то находят, это только добавка в копилку в наших знаний. Но это совершенно не исключает всего того багажа, который уже накоплен почти вот за год», — заключил он.

Ранее американские учёные выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.