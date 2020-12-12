Учёные выявили способность зубных паст нейтрализовать коронавирус

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Американские учёные выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.
Учёные выявили способность зубных паст нейтрализовать коронавирус
  • Pixabay

Результаты исследований опубликованы в British Dental Journal, сообщает РИА Новости.

Кроме того, подтвердились и выводы о том, что вирус можно нейтрализовать менее чем за минуту с помощью ополаскивателя для полости рта с хлоридом цетилпиридиния.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2... путём временного уменьшения количества вируса во рту», — говорится в публикации.

Такие результаты были получены после клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19.

Ранее учёные Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили мутацию вируса SARS-CoV-2, которая помогает ему избегать антитела, выработанные для борьбы с вирусом.

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