Учёные выявили способную избегать антитела мутацию коронавируса

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Учёные Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили мутацию вируса SARS-CoV-2, которая помогает ему избегать антитела, выработанные для борьбы с вирусом.
Учёные выявили способную избегать антитела мутацию коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature.

Учёные выяснили, что ряд мутаций коронавируса затрагивал белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.

Одна из подобных мутаций маскировала вирус от всех антител. При этом некоторые мутации избегали выборочно одно из трёх антител.

По данным учёных, способная противостоять всем антителам мутация коронавируса выявлена в Дании и Нидерландах.

Ранее директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что изменения, которые фиксируются в новой коронавирусной инфекции COVID-19, не превышают 0,1%.

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