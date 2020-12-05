Учёные выявили способную избегать антитела мутацию коронавируса

Учёные Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили мутацию вируса SARS-CoV-2, которая помогает ему избегать антитела, выработанные для борьбы с вирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature.

Учёные выяснили, что ряд мутаций коронавируса затрагивал белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.

Одна из подобных мутаций маскировала вирус от всех антител. При этом некоторые мутации избегали выборочно одно из трёх антител.

По данным учёных, способная противостоять всем антителам мутация коронавируса выявлена в Дании и Нидерландах.

Ранее директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что изменения, которые фиксируются в новой коронавирусной инфекции COVID-19, не превышают 0,1%.