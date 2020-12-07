Названо самое массовое последствие коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее массовым последствием коронавируса является тенденция к повышению артериального давления.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — цитирует Lenta.ru Болибока.

По его словам, причиной подобных проблем после заболевания является поражение сосудистой системы человека.

«Сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — пояснил врач.

Он добавил, что пока нельзя предсказать, будут ли данные последствия кратковременными или долговременными.

21 ноября Владимир Болибок заявил, что повторно заболеть коронавирусом рискуют люди с ослабленным иммунитетом.