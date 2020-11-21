Названо условие повторного заболевания коронавирусом

Повторно заболеть коронавирусом рискуют люди с ослабленным иммунитетом, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Люди заболевали повторно в случае тяжёлых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов», — цитирует «Вечерняя Москва» Болибока.

Он отметил, что если человек уже болел коронавирусом и контактировал с заражённым, то он может стать бессимптомным носителем инфекции.

По его словам, у большинства переболевших COVID-19 иммунитет сохраняется довольно долго.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил в интервью Lenta.ru, что в коронавирусе объединились особенности, ранее встречавшиеся у целого ряда других вирусов.