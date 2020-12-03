Эксперт рассказала о заразности больных коронавирусом детей

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Заведующая отделением для детей с новой инфекцией Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова рассказала о том, насколько заразны дети, болеющие коронавирусом бессимптомно.
Эксперт рассказала о заразности больных коронавирусом детей
  • Reuters

«По первой волне детки были бессимптомные, но у них срок выделения этого вируса был кратковременным. Сейчас, к сожалению, когда началась вторая волна, дети начинают выделять этот вирус очень и очень долго», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что такие дети, болеющие бессимптомно, могут заражать окружающих COVID-19 до четырёх недель. 

«По нашим данным, у нас дети выделяют (вирус. — RT) и по три, и по четыре недели», — рассказала Баннова.

Ранее заслуженный врач России Александр Карабиненко назвал основных распространителей коронавируса.

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