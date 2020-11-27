В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины на добровольцах старше 60 лет

Короткая ссылка
Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков рассказал о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19 на добровольцах старше 60 лет.
В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины на добровольцах старше 60 лет
  • РИА Новости

Он напомнил, что «21 ноября начались испытания на людях 60+».

«Первые 25 человек уже получили вакцину, и в общем-то никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем», — цитирует ТАСС Рыжикова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить