В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины на добровольцах старше 60 лет
- РИА Новости
Он напомнил, что «21 ноября начались испытания на людях 60+».
«Первые 25 человек уже получили вакцину, и в общем-то никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем», — цитирует ТАСС Рыжикова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.
Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.