В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины на добровольцах старше 60 лет

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков рассказал о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19 на добровольцах старше 60 лет.

Он напомнил, что «21 ноября начались испытания на людях 60+».

«Первые 25 человек уже получили вакцину, и в общем-то никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем», — цитирует ТАСС Рыжикова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов.

Также Мишустин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, никто никого заставлять не станет.