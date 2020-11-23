Вирусолог прокомментировал отчёт компании AstraZeneca о своей вакцине
- Reuters
Эксперт напомнил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%.
«Можно сравнивать 70% и 92%? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92%. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала», — считает он.
Зуев добавил, что сам был вакцинирован.
«Мне 92-й год, и у меня титр антител 1 на 3200. Что после этого можно говорить о лондонской вакцине? Не знаю, нужно ли вообще о ней говорить», — заключил спикер.
Ранее британская компания AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Как говорится в пресс-релизе компании, промежуточный анализ клинических испытаний данной вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%.