Названы основные отличия симптомов гриппа и коронавируса

Основными отличиями коронавирусной инфекции COVID-19 от гриппа являются такие симптомы как потеря чувства вкуса и обоняния, а также одышка, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом к симптомам тяжёлой формы COVID-19 можно отнести одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру выше 38, а также спутанность сознания.

Ранее в ВОЗ отмечали, что для точного диагноза необходимо проходить лабораторное тестирование на коронавирус.