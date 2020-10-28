Эксперт предупредил о возможности одновременного заболевания COVID-19 и гриппом

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Из-за пандемии коронавируса, многие люди забыли про грипп, опасное респираторное заболевание, которое может накладываться на COVID-19, заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.
Эксперт предупредил о возможности одновременного заболевания COVID-19 и гриппом
  • Pixabay

«Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз. Не может быть, что за целый год не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом. Грипп накладывается на коронавирус», — цитирует радио Sputnik Зверева.

По его словам, среди случаев смертей от коронавируса, были и такие, осложнённые гриппом.

Он отметил, что сейчас эпидемия гриппа будет развиваться медленнее чем обычно, но его всё равно не следует сбрасывать со счетов.

Также Зверев уточнил, что в отличие от коронавируса, грипп не бывает бессимптомным.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 38 субъектах России.

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