Эксперт предупредил о возможности одновременного заболевания COVID-19 и гриппом
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«Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз. Не может быть, что за целый год не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом. Грипп накладывается на коронавирус», — цитирует радио Sputnik Зверева.
По его словам, среди случаев смертей от коронавируса, были и такие, осложнённые гриппом.
Он отметил, что сейчас эпидемия гриппа будет развиваться медленнее чем обычно, но его всё равно не следует сбрасывать со счетов.
Также Зверев уточнил, что в отличие от коронавируса, грипп не бывает бессимптомным.
Ранее Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 38 субъектах России.