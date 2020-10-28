Эксперт предупредил о возможности одновременного заболевания COVID-19 и гриппом

Из-за пандемии коронавируса, многие люди забыли про грипп, опасное респираторное заболевание, которое может накладываться на COVID-19, заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.

«Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз. Не может быть, что за целый год не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом. Грипп накладывается на коронавирус», — цитирует радио Sputnik Зверева.

По его словам, среди случаев смертей от коронавируса, были и такие, осложнённые гриппом.

Он отметил, что сейчас эпидемия гриппа будет развиваться медленнее чем обычно, но его всё равно не следует сбрасывать со счетов.

Также Зверев уточнил, что в отличие от коронавируса, грипп не бывает бессимптомным.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 38 субъектах России.