Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 38 регионах
- АГН «Москва»
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«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счёт взрослого населения», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 29,9% населения, общее число привитых в стране составило более 43,8 млн человек.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о превышении в 41 российском регионе эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ.