Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 41 регионе

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Роспотребнадзор сообщил о превышении в 41 российском регионе эпидемических порогов по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 41 регионе
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что 38,9 млн человек, или 26,5% населения страны, уже сделали прививку от гриппа.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ходе вакцинации от гриппа.

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