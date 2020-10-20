Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 41 регионе

Роспотребнадзор сообщил о превышении в 41 российском регионе эпидемических порогов по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что 38,9 млн человек, или 26,5% населения страны, уже сделали прививку от гриппа.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ходе вакцинации от гриппа.