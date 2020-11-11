Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в продуктах

Короткая ссылка
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирусную инфекцию в продуктах, однако несколько положительных проб было выявлено в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах.
Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в продуктах
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что коронавирус был обнаружен в смывах с поверхностей объектов окружающей среды.

Было проведено более 273 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, из них в 413 была обнаружена инфекция.

Ранее стало известно, что в России продолжается рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, говорить о пике заболеваемости COVID-19 пока рано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить