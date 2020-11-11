Роспотребнадзор не обнаружил COVID-19 в продуктах
- АГН «Москва»
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«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что коронавирус был обнаружен в смывах с поверхностей объектов окружающей среды.
Было проведено более 273 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, из них в 413 была обнаружена инфекция.
Ранее стало известно, что в России продолжается рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, говорить о пике заболеваемости COVID-19 пока рано.