Учёные рассказали об открытии опасного заболевания

Учёные заявили об открытии заболевания, которое они назвали VEXAS. Оно может привести к летальному исходу в 40% случаев. Соответствующие выводы содержатся в материале, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

Pixabay

Согласно исследованию, у пациентов с аутовоспалительным заболеванием проявляется лихорадка, тромбообразование и воспалительный процесс в хрящевой и лёгочной тканях, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Данное заболевание учёные связывают с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. При исследовании мутации были обнаружены у 25 мужчин, а после его завершения ещё у стольких же. В начале октября стало известно, что острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали с COVID-19, нашли у взрослых.