Учёные рассказали об открытии опасного заболевания

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Учёные заявили об открытии заболевания, которое они назвали VEXAS. Оно может привести к летальному исходу в 40% случаев. Соответствующие выводы содержатся в материале, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.
Учёные рассказали об открытии опасного заболевания
  • Pixabay

Согласно исследованию, у пациентов с аутовоспалительным заболеванием проявляется лихорадка, тромбообразование и воспалительный процесс в хрящевой и лёгочной тканях, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Данное заболевание учёные связывают с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме.

При исследовании мутации были обнаружены у 25 мужчин, а после его завершения ещё у стольких же.

В начале октября стало известно, что острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали с COVID-19, нашли у взрослых.

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