Учёные рассказали об открытии опасного заболевания
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Согласно исследованию, у пациентов с аутовоспалительным заболеванием проявляется лихорадка, тромбообразование и воспалительный процесс в хрящевой и лёгочной тканях, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.
Данное заболевание учёные связывают с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме.
При исследовании мутации были обнаружены у 25 мужчин, а после его завершения ещё у стольких же.
В начале октября стало известно, что острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали с COVID-19, нашли у взрослых.