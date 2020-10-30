Учёные рассказали об основном источнике распространения коронавируса

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Ротовая полость является самым благоприятным местом для размножения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в опубликованном на медицинском портале medRxiv препринте статьи группы учёных.
Учёные рассказали об основном источнике распространения коронавируса
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«В целом, ротовая полость выступает в качестве надёжного места для (появления. —RT) инфекции COVID-19 и способствует переносу вируса через слюну», — говорится в сообщении.

Учёные отметили, что слюнные железы, язык и миндалины являются наиболее подходящими для размножения коронавируса местами.

Кроме того, исследователи утверждают, что человек может инфицироваться COVID-19 через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в лёгкие.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян высказался о том, как коронавирусная инфекция влияет на иммунную систему.

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