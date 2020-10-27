«ЭпиВакКорону» испытают на добровольцах с хроническими заболеваниями

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» планируется провести «среди добровольцев старше 18 лет, как здоровых, так и имеющих хронические заболевания».
«ЭпиВакКорону» испытают на добровольцах с хроническими заболеваниями
  • © Пресс-служба Роспотребнадзора

«Планируется провести несколько независимых пострегистрационных исследований: среди добровольцев старше 18 лет, как здоровых, так и имеющих хронические заболевания, — на ограниченной выборке в 3 тыс. человек и на расширенной выборке в 40 тыс. человек, среди 150 человек старше 60 лет и среди детского населения в возрасте 14—17 лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России началось производство вакцины «ЭпиВакКорона».

Также представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ надеются, что в скором времени смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса из России и других стран.

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