Эксперты ВОЗ оценили эффективность четырёх препаратов от COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовали эффективность четырёх препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на копию исследований организации.

Отмечается, что речь идёт о лекарствах «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Интерферон».

По мнению экспертов ВОЗ, данные препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

При исследовании препаратов специалисты опирались на данные 11 266 госпитализированных больных.

Работу специалистов ВОЗ ещё не рецензировали.

Ранее сообщалось, что заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу давали во время лечения препарат «Ремдесивир».

1 октября Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, включив препарат «Фавипиравир» в перечень противовирусных средств, разрешённых к применению амбулаторно.