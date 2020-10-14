Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения России зарегистрировало два препарата для лечения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — говорится в заявлении министерства.

Ранее ФМБА запатентовало лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции, который «выключает активность» COVID-19 и «убивает» его.

6 августа в ФМБА сообщили, что получили патент на препарат «Лейтрагин», способный предотвратить или смягчить осложнения, вызванные COVID-19.