Минздрав зарегистрировал два препарата для лечения COVID-19
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«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — говорится в заявлении министерства.
Ранее ФМБА запатентовало лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции, который «выключает активность» COVID-19 и «убивает» его.
6 августа в ФМБА сообщили, что получили патент на препарат «Лейтрагин», способный предотвратить или смягчить осложнения, вызванные COVID-19.