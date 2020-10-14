ФМБА запатентовало лекарственный препарат для лечения COVID-19
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- РИА Новости
«Разработан инновационный лекарственный препарат на основе механизма РНК-интерференции, обладающий прямой противовирусной активностью в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
Там рассказали, что учёные из Института иммунологии ФМБА разработали и запатентовали препарат, который представляет собой комбинацию синтетических микро-РНК (мРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности.
«В результате подавляется репликация коронавируса SARS-CoV-2 путём разрушения его генома и мРНК генов ORF1 (ORF1a, ORF1b) в участках, кодирующих РНК-полимеразу RdRP и лидерный протеин nsp1, а также гена нуклеопротеина N SARS-CoV-2», — добавили в агентстве.
Там уточнили, что препарат специфически «выключает активность» коронавируса и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания.
6 августа в ФМБА сообщили, что получили патент на препарат «Лейтрагин», способный предотвратить или смягчить осложнения, вызванные COVID-19.