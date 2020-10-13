Новый экипаж МКС доставит оборудование для поиска места утечки воздуха

Экипаж космического корабля «Союз МС-17» возьмёт на МКС дополнительное оборудование для более точного определения места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом сообщил командир экипажа Сергей Рыжиков.

«Мы с собой возьмём дополнительное оборудование, которое позволит более точно и более детально определить место утечки», — приводит его слова Интерфакс.

Как отметил Рыжиков, также они доставят на станцию дополнительный герметический материал, которым заделают место утечки.

Ранее в подмосковном Центре управления полётами посоветовали экипажу МКС тщательно загерметизировать сварочные швы скотчем.

Как стало известно 29 сентября, космонавтам удалось установить, что место утечки воздуха на МКС находится в российском модуле «Звезда».

В NASA позже заявили, что скорость утечки не представляет угрозы для экипажа.