Новый экипаж МКС доставит оборудование для поиска места утечки воздуха
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«Мы с собой возьмём дополнительное оборудование, которое позволит более точно и более детально определить место утечки», — приводит его слова Интерфакс.
Как отметил Рыжиков, также они доставят на станцию дополнительный герметический материал, которым заделают место утечки.
Ранее в подмосковном Центре управления полётами посоветовали экипажу МКС тщательно загерметизировать сварочные швы скотчем.
Как стало известно 29 сентября, космонавтам удалось установить, что место утечки воздуха на МКС находится в российском модуле «Звезда».
В NASA позже заявили, что скорость утечки не представляет угрозы для экипажа.