Скорость утечки воздуха на МКС не представляет угрозы экипажу
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«Утечка, которую исследуют уже несколько месяцев, не представляет непосредственной угрозы экипажу при нынешней скорости и привела лишь к небольшому изменению расписания экипажа», — приводит РИА Новости слова представителя NASA Дэниела Хуота.
Он также отметил, что NASA взаимодействует с «Роскосмосом» для локализации и ликвидации утечки воздуха на МКС.
Ранее «Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС.