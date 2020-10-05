Скорость утечки воздуха на МКС не представляет угрозы экипажу

В NASA сообщили, что текущая скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы экипажу.

«Утечка, которую исследуют уже несколько месяцев, не представляет непосредственной угрозы экипажу при нынешней скорости и привела лишь к небольшому изменению расписания экипажа», — приводит РИА Новости слова представителя NASA Дэниела Хуота.

Он также отметил, что NASA взаимодействует с «Роскосмосом» для локализации и ликвидации утечки воздуха на МКС.

Ранее «Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС.